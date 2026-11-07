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Anasayfa Galatasaray Osimhen şoku

Osimhen şoku

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Stuttgart maçında dizinden sakatlanan Nijeryalı golcü, bugün operasyon geçirecek. Victor'un en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Osimhen şoku

Rams Park'ın zemini yüzünden Galatasaray, Victor Osimhen'i kaybetti... Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında yağmurun da etkisiyle bozulan saha zemini, futbolcuların işini zorlaştırırken sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı da karşılaşmanın ikinci yarısında sıkıntı yaşadı. Galatasaray'ın atağa kalktığı sırada zemine takılarak düşen Osimhen, bu durumu kulübeye şikayet etti. Maç sonu ise dizinde ağrı hisseden 27 yaşındaki süper star, dün ise MR'a girdive Victor Osimhen'in durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp şu açıklamayı yaptı:

DİZİNDE ESNEME OLDU

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." Osimhen, bugün dizinden operasyon geçirecek. Gelen bilgilere göre; Aslan'ın Nijeryalı yıldızının en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

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