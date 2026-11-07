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Anasayfa Galatasaray Osimhen Amedspor maçında oynayacak mı? İşte sağlık durumu

Osimhen Amedspor maçında oynayacak mı? İşte sağlık durumu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Amedspor karşılaşması öncesinde açıklanan sakatlığıyla gündeme geldi. Stuttgart maçında yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat edilen yıldız futbolcunun son durumu merak ediliyor. Peki, Osimhen kaç hafta yok ve ne zaman dönecek?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 14:45
Osimhen Amedspor maçında oynayacak mı? İşte sağlık durumu

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı santrfor, 7 Kasım Cumartesi günü ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyururken yıldız futbolcunun Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığını da daha önce açıklamıştı. Peki, Osimhen Amedspor maçında neden yok, sakatlığı ne? Kaç hafta forma giyemeyecek ve ne zaman sahalara dönecek? İşte ayrıntılar...

OSIMHEN AMEDSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Victor Osimhen, sol dizindeki sakatlık nedeniyle Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek. Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada dizinden sakatlandı. Mücadelenin ardından yapılan MR tetkiklerinde sol dizinde serbest fragman tespit edildi.

Galatasaray, 6 Kasım'da yayımladığı sağlık raporuyla oyuncunun ameliyat edileceğini ve 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak Amedspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Böylece Osimhen'in yokluğunun teknik tercih veya cezadan değil, sakatlık ve cerrahi müdahaleden kaynaklandığı kesinleşti.

VICTOR OSIMHEN AMELİYAT OLDU MU? GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın 7 Kasım'da yaptığı yeni bilgilendirmeye göre Victor Osimhen başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyat, İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirildi.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE? SERBEST FRAGMAN NEDİR?

Galatasaray'ın açıklamasında Victor Osimhen'in Stuttgart maçında sol dizinde esneme yaşadığı ve MR incelemesinde serbest fragman belirlendiği bildirildi. Bu nedenle futbolcuya artroskopik diz cerrahisi uygulandı.

Serbest fragman, diz ekleminin içinde bulunabilen kemik, kıkırdak veya başka bir doku parçasını ifade ediyor. Artroskopik cerrahi ise eklem içerisine küçük kesilerden kamera ve cerrahi aletlerle müdahale edilmesini sağlayan yöntem olarak biliniyor. Osimhen'in iyileşme süresini ameliyat sonrası bulgular ve rehabilitasyon süreci belirleyecek.

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi Galatasaray tarafından henüz açıklanmadı. Nijeryalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Oyuncunun dört haftalık iyileşme beklentisi nedeniyle Aston Villa karşılaşmasının kaçırılabileceği, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinin hedeflendiği öne sürüldü.

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