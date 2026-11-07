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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk: Osimhen'in yokluğunda...

Okan Buruk: Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 18:42
Okan Buruk: Osimhen'in yokluğunda...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Osimhen'in yokluğunda sahaya sürdüğü ilk 11 ile ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı, "Milli araya moralli girmek istiyoruz." dedi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onu özlemle anıyoruz. Maça gelirsek, iyi bir takımla oynayacağız. Oynadıkları oyun... Çok fazla pozisyon bulan, gol atan ve gol yemeyen bir takım. Bu naç temposunu üst üste çıkarttık ve kazandıkça öz güvenimiz arttı. Değişiklikleri maç maç kullandık. Bu son maçımız. Sonrasında milli araya gireceğiz. Osimhen'in yokluğunda 3 tane seçeneğimiz var: Deniz, Leao ve Barış. Barış bu maçta ileride olacak. Diagne, Orban ve Saba ile birlikte önde 3 tane oyuncuyla oynayacaklar. Biz de savunma dizilimimizi seçerken hızlı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hem de sol ayaklı olduğu için Jakobs'u seçtik."

ZEMİN AÇIKLAMASI

"Zeminle ilgili konuşmak gerekirse, biz kendi üzerimize düşeni yaptık ve zemini yeniledik. Çok da büyük para harcandı fakat maalesef, çimleri yenileyen şirketle ilgili çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Galatasaray burada elinden geleni yaptı fakat istediğimiz gibi olmadı. Saha zeminine göre hareket edeceğiz. Onun yanında, kazanmamız gereken bir maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz."

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