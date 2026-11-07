Kasa doldu

Galatasaray'da son haftalarda işler yolunda giderken, kulübün kasasına önemli bir girdi de sağlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste elde ettiği zaferlerle birlikte kasasını doldurmaya başladı. Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet elde eden G.Saray, her galibiyet için 2.1 milyon euro kazandı ve toplamda 4.2 milyon elde etti. Katılım payı olarak ise 18.62 milyon euro garanti ücret alan Cimbom, yayın, kat sayı, marketing ve bulunduğu torba itibariyle de cebini dolduruyor.

GEÇEN YIL 53 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar bu bileşenlerden ise yaklaşık olarak 12 milyon euro'luk bir gelir elde edecek. Böylece geride kalan 4 hafta itibariyle 35 milyon euro garantilenmiş durumda. Bundan sonra alınacak puanlar ve elde edilecek sıralamaya göre de bu paranın artma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon son 16 turuna kalan G.Saray, stat gelirleri haricinde sadece UEFA'dan yaklaşık 53 milyon euro'yu kasasına koymuş ve çok önemli bir gelirin sahibi olmuştu. Stat gelirleriyle bu rakam 63 milyonu bulmuştu.