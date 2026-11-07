İşte Galatasaray-Amedspor maçı öncesi RAMS Park'ın zemini!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Amedspor ile oynayacağı maç öncesinde RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada da saha zemini tartışma konusu olmuştu. O maçta zemine takılan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden ameliyat olmuştu.

OSIMHEN SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada saha zemininin bozukluğu tartışma konusu olmuştu. Mücadele sırasında zemine takılan Victor Osimhen, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

İŞTE RAMS PARK'TA ZEMİNİN SON DURUMU