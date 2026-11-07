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Galatasaray'da Rafael Leao'dan sakatlık sözleri!

Galatasaray'ın Amedspor ile karşılaştığı mücadelede sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkan Rafael Leao sağlık durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 21:51 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 22:16
Galatasaray'da Rafael Leao'dan sakatlık sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ederken bu mücadelede Rafael Leao ağları sarsmayı başardı.

Portekizli yıldız ikinci yarıda ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bıraktı. Futbolcudan maçın ardından sağlık durumu hakkında açıklamalar geldi.

İŞTE LEAO'NUN O SÖZLERİ:

"ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"

"Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz."

"CİDDİ BİR SAKATLIĞIM YOK"

"Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum."

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