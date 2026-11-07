Galatasaray'da galibiyetin ardından Yunus Akgün: Çok mutluyuz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor ile kozlarını paylaştı. Cimbom mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrılırken karşılaşma sonu Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN O SÖZLERİ:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok önemli bir maçtı. Amedspor ligin ikincisi, çok iyi takım. Puan farkını açmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Milli araya lider girmek önemliydi. Lille maçında kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Lille, Fenerbahçe maçı ile yükselen bir Galatasaray var, oyun ve skor olarak. Bu yüzden çok mutluyuz. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Milli araya lider giriyoruz. Dönünce kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Maçın başından beri çok büyük bir destek vardı bugün. Mükemmel destek oluyorlar tüm oyunculara, hocamıza. Bu bizim için çok değerli. Bize çok güç katıyor. Deplasmanlarda hep bizimleler. Onları mahcup etmemek için mücadele ediyoruz. Allah mutluluğumuzu bozmasın."