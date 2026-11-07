Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in sakatlandığının açıklanması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osimhen'in kaçıracağı maçlar ortaya çıkarken sarı-kırmızılıların hedefinin Nijeryalı golcüyü o maça yetiştirmek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:08
Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Osimhen'in, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.
Özellikle sarı-kırmızılı camiada, 27 yaşındaki oyuncunun geri dönüş süresi büyük merak konusu olmuştu.
Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre ve hangi maçta formasına kavuşacağı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.
Yıldız golcünün Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor.
Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.
3 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ!
Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu.
Devler Ligi'ndeki Sporting maçını 3-1 ve ligdeki Trabzonspor müsabakasını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u 1-0 yendi.
BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız forvet bu maçlarda 10 gol ve 3 asistle oynayarak takımına ciddi katkı verdi.
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