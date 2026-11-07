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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'in sakatlandığının açıklanması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osimhen'in kaçıracağı maçlar ortaya çıkarken sarı-kırmızılıların hedefinin Nijeryalı golcüyü o maça yetiştirmek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 10:08
Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu.

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Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Bunun yanı sıra 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği duyuruldu.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Açıklamada ayrıca Osimhen'in, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Özellikle sarı-kırmızılı camiada, 27 yaşındaki oyuncunun geri dönüş süresi büyük merak konusu olmuştu.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre ve hangi maçta formasına kavuşacağı ortaya çıktı.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Yıldız golcünün Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

3 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ!

Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Devler Ligi'ndeki Sporting maçını 3-1 ve ligdeki Trabzonspor müsabakasını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da flaş Osimhen gelişmesi! Hedef o maça yetiştirmek

Yıldız forvet bu maçlarda 10 gol ve 3 asistle oynayarak takımına ciddi katkı verdi.

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