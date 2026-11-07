ASLAN REKOR PEŞİNDE Zirvede 2 puan gerisinde bulunan Amedspor ile bugüne kadar sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Galatasaray, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraflar ilk kez bir Süper Lig maçında kozlarını paylaşacak.