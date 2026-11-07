Galatasaray milli araya lider girmek istiyor! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Amed SK'yi konuk ediyor. Ligin zirve yarışındaki iki ekibin mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in yokluğunda 3 puan arayacak. İşte kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
ASLAN REKOR PEŞİNDE
Zirvede 2 puan gerisinde bulunan Amedspor ile bugüne kadar sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Galatasaray, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraflar ilk kez bir Süper Lig maçında kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugün de yenilmezse kulüp rekorunu egale edecek. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 32 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.
TAKIMDA EKSİK 2'YE YÜKSELDİ
Galatasaray'da zorlu Amedspor mücadelesi öncesinde kaptan Abdülkerim Bardakcı ile Victor Osimhen yok.
Abdülkerim, Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra Brown ile yaşadığı kavganın ardından iki maç ceza almıştı. Kaptan, bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak. Osimhen de bugün ameliyat olacak.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı takımda bugünkü mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Kart gören isimler milli ara sonrasındaki Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Süper Lig'de bugün Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Amedspor maçının son taktik antrenmanını bitiren sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Çalışmada bütün futbolcular yer aldı.
GALATASARAY-AMEDSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Barış (Deniz)
Amedspor: Lafont, Bates, Umut, Mehmet, Furkan, Raveloson, Dia Sabia, Rayan, Krasniqi, Collins Sor, Gift Orban
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