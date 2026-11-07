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Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Amedspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de ilk iki sıradaki ekipler RAMS Park'ta karşılaşacak. Galatasaray-Amedspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda ve nereden canlı izlenir? Yayın seçenekleri, olası kadrolar ve maç öncesi son bilgiler merak ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 17:21
Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray-Amedspor maçına çevrildi. Liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisini RAMS Park'ta ağırlayacak. İki takım arasındaki iki puanlık fark mücadeleye ayrı bir önem kazandırırken canlı yayın ve kadro gelişmeleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray-Amedspor canlı yayın nereden izlenir, maç beIN SPORTS 1'de mi? İşte karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve maç öncesi ayrıntılar...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun açıkladığı programa göre karşılaşma, uygun yayın donanımı ve erişime sahip aboneler için 4K seçeneğiyle de sunulacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI İLK 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray-Amedspor maçının resmî ilk 11'leri, karşılaşmanın başlamasından önce kulüplerin duyurularıyla netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle hücum hattındaki tercihleri, sarı-kırmızılı takımda yaşanan son gelişmelerin ardından merak ediliyor.

Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in geçireceği ameliyat nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Amedspor'da ise Samuel Ballet, Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 25 puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi, son hafta Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Galatasaray deplasmanı öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre Galatasaray-Amedspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

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