Trendyol Süper Lig'de gözler Galatasaray-Amedspor maçına çevrildi. Liderlik yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisini RAMS Park'ta ağırlıyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

G.SARAY-AMEDSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Gökhan, Furkan, Sabi'a, Diagne, Orban.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaya İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Amedspor arasındaki mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Yayıncı kuruluşun açıkladığı programa göre karşılaşma, uygun yayın donanımı ve erişime sahip aboneler için 4K seçeneğiyle de sunuluyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 25 puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi, son hafta Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek Galatasaray deplasmanı öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre Galatasaray-Amedspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.