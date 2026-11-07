CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Gabriel Sara: Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor!

Gabriel Sara: Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ederken mücadelenin ardından Gabriel Sara açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 22:05
Gabriel Sara: Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARA'NIN O SÖZLERİ:

"Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz. 100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'tan Leao açıklaması!
Leao bizzat açıkladı! Sağlık durumu...
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Katil Netanyahu dönemi bitiyor! İsrail'de hükümeti kurma görevi Gadi Eisenkot'a verildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stoilov: Bu saçmalığa son vermeliyiz Stoilov: Bu saçmalığa son vermeliyiz 23:07
Man. City üst üste 3. kez mağlup! Man. City üst üste 3. kez mağlup! 23:03
F.Bahçe Tarfin Bursa'da kazandı! F.Bahçe Tarfin Bursa'da kazandı! 22:37
7 futbolcu sarı kart görmeli miydi? Son noktayı koydular 7 futbolcu sarı kart görmeli miydi? Son noktayı koydular 22:30
"Basit goller yedik!" "Basit goller yedik!" 22:09
"Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor" "Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor" 22:04
Daha Eski
Yunus Akgün: Çok mutluyuz! Yunus Akgün: Çok mutluyuz! 21:58
Leao bizzat açıkladı! Sağlık durumu... Leao bizzat açıkladı! Sağlık durumu... 21:51
Okan Buruk'tan Leao açıklaması! Okan Buruk'tan Leao açıklaması! 21:34
İstanbulspor galibiyeti hatırladı! İstanbulspor galibiyeti hatırladı! 21:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta) 21:09
Arsenal, Hull City'i tek golle geçti! Arsenal, Hull City'i tek golle geçti! 21:09