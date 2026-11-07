Gabriel Sara: Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARA'NIN O SÖZLERİ:

"Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz. 100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım."