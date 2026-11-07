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Anasayfa Galatasaray Diagne eski takımına karşı

Diagne eski takımına karşı

Bir dönem G.Saray’da oynayan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Amedspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Diagne eski takımına karşı
Bir dönem G.Saray'da oynayan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Amedspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etmeye hazırlanıyor. Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Bugün ise hocası Hasi'nin şans vermesi durumunda RAMS Park'a bu kez sarı-kırmızılılara rakip olarak çıkacak.
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