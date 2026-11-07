Diagne eski takımına karşı

Bir dönem G.Saray’da oynayan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Amedspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Bir dönem G.Saray'da oynayan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Amedspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etmeye hazırlanıyor. Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Bugün ise hocası Hasi'nin şans vermesi durumunda RAMS Park'a bu kez sarı-kırmızılılara rakip olarak çıkacak.