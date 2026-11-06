Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Stuttgart'ı sahasında 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da ortaya çıkan o flaş gerçek takımın yıldız isimlerini adeta isyan ettirdi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Ancak ne olduysa sadece 1.5 ayda RAMS Park'ın zemini eski halini bile aratır duruma geldi.
Stuttgart karşılaşmasında orta sahada bir pozisyonda zemin nedeniyle ayağı kayan ve sakatlanma tehlikesi geçiren Victor Osimhen, yeri göstererek yedek kulübesine şikayette bulunmuştu.
Bütün oyuncular hoşnutsuzluklarını dile getirirken, eleştirilerin hedefindeki isim ise Stadyum ve Tesis Genel Koordinatörü Murat Ersoy oldu.
Mustafa Cengiz döneminde zemin düzelmediği için gönderilen Ersoy, daha sonra daha yüksek bir görevle G.Saray'a dönmüştü. Ancak zeminde hiçbir zaman bir düzelme olmadı.
Stuttgart önünde Victor Osimhen, bu pozisyonda zeminin azizliğine uğrayınca, yedek kulübesine sitemde bulunmuştu.
BELHANDA GÖNDERİLMİŞTİ
Galatasaray'da zemin sıkıntısı daha önce eski futbolculardan Younes Belhanda'nın da sarı-kırmızılı kariyerine mal olmuştu. 2021 yılında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada zemini eleştiren Belhanda, "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi.
Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" demiş ve takımdan gönderilen Ersoy değil Belhanda olmuştu.
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