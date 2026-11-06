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Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Stuttgart'ı sahasında 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da ortaya çıkan o flaş gerçek takımın yıldız isimlerini adeta isyan ettirdi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Galatasaray'da üst üste gelen harika sonuçlar kadar zeminde yaşanan sıkıntılar da ön plana çıkmış durumda.

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Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Son yıllarda bir türlü RAMS Park'ın zemininden yana yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, 13 Eylül'de oynanan Kocaelispor maçının ardından İngiltere'den özel çim getirtmişti.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı fırsat bilen sarı- kırmızılılar, 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yemyeşil zeminle çıkmıştı.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Ancak ne olduysa sadece 1.5 ayda RAMS Park'ın zemini eski halini bile aratır duruma geldi.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Stuttgart karşılaşmasında orta sahada bir pozisyonda zemin nedeniyle ayağı kayan ve sakatlanma tehlikesi geçiren Victor Osimhen, yeri göstererek yedek kulübesine şikayette bulunmuştu.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Bütün oyuncular hoşnutsuzluklarını dile getirirken, eleştirilerin hedefindeki isim ise Stadyum ve Tesis Genel Koordinatörü Murat Ersoy oldu.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Mustafa Cengiz döneminde zemin düzelmediği için gönderilen Ersoy, daha sonra daha yüksek bir görevle G.Saray'a dönmüştü. Ancak zeminde hiçbir zaman bir düzelme olmadı.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Stuttgart önünde Victor Osimhen, bu pozisyonda zeminin azizliğine uğrayınca, yedek kulübesine sitemde bulunmuştu.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

BELHANDA GÖNDERİLMİŞTİ

Galatasaray'da zemin sıkıntısı daha önce eski futbolculardan Younes Belhanda'nın da sarı-kırmızılı kariyerine mal olmuştu. 2021 yılında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada zemini eleştiren Belhanda, "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi.

Galatasaray'da can sıkan gerçek! Yıldız isimler isyan etti

Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor" demiş ve takımdan gönderilen Ersoy değil Belhanda olmuştu.

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