Hataya yer yok

Sezona skor olarak iyi başlasa da futbol olarak tatmin etmeyerek başlayan G.Saray'da son haftalarda işler harika gidiyor.

Oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı da rakiplerine kurduğu büyük üstünlükle kazanan sarı-kırmızılılarda keyifler oldukça yerinde. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona yenilgisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, sırasıyla G.Birliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, F.Bahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 4-0 ve Stuttgart'ı devirerek önemli zaferler elde etti.

TEK EKSİK ABDÜLKERİM

Şimdi gözler sezonun en flaş takımı olan Amedspor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Rakibinin 2 puan önünde bulunan G.Saray, berabere kalması halinde bile zirvedeki yerini koruyacak. Ancak RAMS Park'ı dolduran taraftarının da desteğiyle kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar puan farkını iyice açmaya çalışacak. Ayrıca 6'da 6 yaparak rakiplerine göz dağı vermek isteyen G.Saray, milli araya da kafası rahat bir şekilde girmenin planlarını yapıyor. G.Saray'da tek eksik cezalı Abdülkerim.