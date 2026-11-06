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Hataya yer yok

Yarın Amedspor'u RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanan G.Saray, kazanıp milli araya lider girmek istiyor. Sarıkırmızılılar, en yakın rakibini de yenerse zirvede puan farkını iyice açacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Hataya yer yok

Sezona skor olarak iyi başlasa da futbol olarak tatmin etmeyerek başlayan G.Saray'da son haftalarda işler harika gidiyor.

Oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı da rakiplerine kurduğu büyük üstünlükle kazanan sarı-kırmızılılarda keyifler oldukça yerinde. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona yenilgisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, sırasıyla G.Birliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, F.Bahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 4-0 ve Stuttgart'ı devirerek önemli zaferler elde etti.

TEK EKSİK ABDÜLKERİM

Şimdi gözler sezonun en flaş takımı olan Amedspor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Rakibinin 2 puan önünde bulunan G.Saray, berabere kalması halinde bile zirvedeki yerini koruyacak. Ancak RAMS Park'ı dolduran taraftarının da desteğiyle kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar puan farkını iyice açmaya çalışacak. Ayrıca 6'da 6 yaparak rakiplerine göz dağı vermek isteyen G.Saray, milli araya da kafası rahat bir şekilde girmenin planlarını yapıyor. G.Saray'da tek eksik cezalı Abdülkerim.

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