Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski yıldızlarından birinin sezon sonu döneceği açıklandı. İşte o isim.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 11:27
Özellikle Güney Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen isimlerin takımlarındaki süreleri, sakatlık durumları ve gelişim eğrileri teknik heyetin masasındaki en önemli dosyalar arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda performansları incelenen isimlerden biri de, sezon başında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderilen Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta idi.
Brezilya liginde yeni bir çıkış arayan ve kariyerine farklı bir sayfa açmak isteyen başarılı stoper, yeni takımında uyum sürecini atlattıktan sonra düzenli olarak forma şansı bulmaya başlamıştı.
Ancak futbolun en acı yönlerinden biri olan sakatlıklar, soluk soluğa geçen bu kiralık dönemde genç oyuncunun planlarını altüst eden en büyük etken haline geldi.
Brezilya basınından ve O Dia'nın haberine göre; Vasco da Gama forması giyen Carlos Cuesta sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olacak ağır bir sakatlık geçirdi.
Yaşanan bu talihsiz gelişme sonrasında Brezilya kulübünün, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
Sakatlığın ciddiyeti ve yüksek opsiyon bedeli nedeniyle Vasco da Gama cephesi, Galatasaray yönetimiyle resmi olarak iletişime geçerek durumu raporladı.
Gelen bu haberlerin ardından Galatasaray ile temasa geçildiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.
Brezilya macerası beklenenden erken noktalanan Carlos Cuesta'nın sözleşmeli olduğu kulübü Galatasaray'a geri döneceği kesinleşti.
Yıldız savunmacının sarı-kırmızılı kulübe dönüşü sonrasındaki geleceğinin nasıl şekilleneceği ve yönetim tarafından nasıl bir yol haritası çizileceği şimdiden merakla bekleniyor.
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