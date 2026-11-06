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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski yıldızlarından birinin sezon sonu döneceği açıklandı. İşte o isim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 11:27
Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa sahnesinde son 2 maçını kazanan Galatasaray'da, bir yandan saha içi başarılar konuşulurken diğer yandan geleceğe yönelik kadro planlamaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, sezon başında kadroda düşünülmeyerek farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların performanslarını yakından takip etmeye devam ediyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Geleceğin kadro yapılanması ve yabancı kontenjanı dengesi göz önünde bulundurularak yürütülen bu süreçte, dünya genelindeki liglerde ter döken kiralık futbolcuların son durumları her hafta raporlanıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Özellikle Güney Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen isimlerin takımlarındaki süreleri, sakatlık durumları ve gelişim eğrileri teknik heyetin masasındaki en önemli dosyalar arasında yer alıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Bu doğrultuda performansları incelenen isimlerden biri de, sezon başında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderilen Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta idi.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Brezilya liginde yeni bir çıkış arayan ve kariyerine farklı bir sayfa açmak isteyen başarılı stoper, yeni takımında uyum sürecini atlattıktan sonra düzenli olarak forma şansı bulmaya başlamıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Ancak futbolun en acı yönlerinden biri olan sakatlıklar, soluk soluğa geçen bu kiralık dönemde genç oyuncunun planlarını altüst eden en büyük etken haline geldi.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Brezilya basınından ve O Dia'nın haberine göre; Vasco da Gama forması giyen Carlos Cuesta sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olacak ağır bir sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Yaşanan bu talihsiz gelişme sonrasında Brezilya kulübünün, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Sakatlığın ciddiyeti ve yüksek opsiyon bedeli nedeniyle Vasco da Gama cephesi, Galatasaray yönetimiyle resmi olarak iletişime geçerek durumu raporladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Gelen bu haberlerin ardından Galatasaray ile temasa geçildiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Brezilya macerası beklenenden erken noktalanan Carlos Cuesta'nın sözleşmeli olduğu kulübü Galatasaray'a geri döneceği kesinleşti.

Galatasaray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor

Yıldız savunmacının sarı-kırmızılı kulübe dönüşü sonrasındaki geleceğinin nasıl şekilleneceği ve yönetim tarafından nasıl bir yol haritası çizileceği şimdiden merakla bekleniyor.

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