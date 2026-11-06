Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor
Galatasaray'da orta sahanın kilit isimlerinden Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi gündeme geldi. Çizme ekibi Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanırken, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı yönetimin kapısını resmi teklifle çalacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 15:29
İtalyan ekibinin, orta sahasını güçlendirmek adına öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği yıldız futbolcu için transfer stratejisini oluşturmaya başladığı belirtildi.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Lucas Torreira'nın İtalya'ya, özellikle de Fiorentina'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
İspanyol pasaportuna da sahip olan Uruguaylı oyuncunun Floransa'ya yeniden gitme isteğinin, olası transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceği aktarıldı.
Fiorentina'nın orta sahada hem hücum hem de savunma yönü güçlü bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu, Torreira'nın da aranan profile uygun olduğu vurgulandı.
İtalyan temsilcisinin, kadrosundaki eksikleri gidermek için ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmayı hedeflediği kaydedildi.
YAZIN DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞLARDI
Fiorentina'nın Lucas Torreira'ya ilgisinin yeni olmadığı da haberde hatırlatıldı.
İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde de Uruguaylı futbolcu için girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın bu teklife olumlu yaklaşmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira için kış transfer döneminde yeni bir girişim yapılması bekleniyor.
Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, Teknik Direktör Paolo Vanoli'nin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını şimdiden hızlandırdığı ve Torreira dosyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu ileri sürüldü.
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