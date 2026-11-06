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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Galatasaray'da orta sahanın kilit isimlerinden Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi gündeme geldi. Çizme ekibi Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanırken, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı yönetimin kapısını resmi teklifle çalacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 15:29
Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İtalyan ekibi Fiorentina'nın, Uruguaylı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fiorentina, ara transfer döneminde Lucas Torreira için Galatasaray ile resmi temas kurmayı planlıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İtalyan ekibinin, orta sahasını güçlendirmek adına öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği yıldız futbolcu için transfer stratejisini oluşturmaya başladığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Lucas Torreira'nın İtalya'ya, özellikle de Fiorentina'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İspanyol pasaportuna da sahip olan Uruguaylı oyuncunun Floransa'ya yeniden gitme isteğinin, olası transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Fiorentina'nın orta sahada hem hücum hem de savunma yönü güçlü bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu, Torreira'nın da aranan profile uygun olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İtalyan temsilcisinin, kadrosundaki eksikleri gidermek için ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

YAZIN DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞLARDI

Fiorentina'nın Lucas Torreira'ya ilgisinin yeni olmadığı da haberde hatırlatıldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde de Uruguaylı futbolcu için girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın bu teklife olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira için kış transfer döneminde yeni bir girişim yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! İtalya'ya transfer olmak istiyor

Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, Teknik Direktör Paolo Vanoli'nin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını şimdiden hızlandırdığı ve Torreira dosyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu ileri sürüldü.

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