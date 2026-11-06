Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...
İngiliz ekiplerinin radarındaki Gabriel Sara için Galatasaray bonservis beklentisini netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Norwich City'den transfer ettiği Brezilyalı yıldızı Premier Lig'e göndermeye hazırlanırken büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.
Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor.
Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro.
Öte yandan Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde Sara için sunulan 20 milyon euro'luk teklifleri reddetti.
Sabah'ta yer alan haberde sarı-kırmızılı yönetimin bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Galatasaray, Ağustos 2024'te Sara için Norwich City'ye 18 milyon euro ödemişti.
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