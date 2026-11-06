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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

İngiliz ekiplerinin radarındaki Gabriel Sara için Galatasaray bonservis beklentisini netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Norwich City'den transfer ettiği Brezilyalı yıldızı Premier Lig'e göndermeye hazırlanırken büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

G.Saray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarında.

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Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Leeds United'ın ise yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 27 milyon euro.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Öte yandan Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde Sara için sunulan 20 milyon euro'luk teklifleri reddetti.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Sabah'ta yer alan haberde sarı-kırmızılı yönetimin bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Gabriel Sara müjdesi! Bonservis bedeli...

Galatasaray, Ağustos 2024'te Sara için Norwich City'ye 18 milyon euro ödemişti.

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