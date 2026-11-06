Çalışmalar başladı

Sarı-kırmızılılarda Stuttgart maçının ardından takıma verilen bir günlük ara sona erdi. G.Saray'da Süper Lig'deki Amedspor mücadelesinin hazırlıkları başladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Sarı-kırmızılılarda Stuttgart maçının ardından takıma verilen bir günlük ara sona erdi. G.Saray'da Süper Lig'deki Amedspor mücadelesinin hazırlıkları başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar tam kadro bir şekilde çalıştı.