Batrakov üçüncü oldu

Devler Ligi'nde Cimbom'un Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri kaydeden Batrakov, UEFA tarafından "Haftanın oyuncusu" adaylarından biri olarak gösterildi. Como'dan Douvikas seçildi. Linz'den Jorgensen 2. oldu. Batrakov yarışı 3. basamakta tamamladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Devler Ligi'nde Cimbom'un Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri kaydeden Batrakov, UEFA tarafından "Haftanın oyuncusu" adaylarından biri olarak gösterildi. Como'dan Douvikas seçildi. Linz'den Jorgensen 2. oldu. Batrakov yarışı 3. basamakta tamamladı.