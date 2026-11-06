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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Aboubakary Koita atıldı

Aboubakary Koita atıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden AEK, Real Madrid'e evinde 3-2 yenilirken karşılaşmanın yıldızlarından birisi olan Aboubakary Koita, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Aboubakary Koita atıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden AEK, Real Madrid'e evinde 3-2 yenilirken karşılaşmanın yıldızlarından birisi olan Aboubakary Koita, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Koita, 2 maç ceza alırsa, G.Saray'a karşı Yunanistan'daki maçta forma giyemeyecek.
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