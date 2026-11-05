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İstanbul ateşi

Alman basını, G.Saray’ın zaferine geniş yer ayırdı. Bild, “Stuttgart, İstanbul’un kaynayan ateşinde umutsuzluğa düştü” derken, Spox ise “Sağır edici gürültü fırtınası” başlığını kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
İstanbul ateşi

Sarı-kırmızılı takımın Stuttgart galibiyeti, Alman basınında geniş yer buldu. G.Saray'ın haklı galibiyeti ön plana çıkarken, RAMS Park'ın atmosferine de vurgu yapıldı. İşte Alman basınında ön çıkan başlıklar şu şekilde:

KİCKER: Galatasaray karşısında erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu Galatasaray taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti.

Die Welt: Stuttgart, RAMS Park'ın hararetli atmosferinde mağlup oldu.

BİLD: Stuttgart, İstanbul'un kaynayan ateşinde umutsuzluğa düştü. İstanbul'daki bu atmosfer, Stuttgart için gerçek bir sınav oldu. Galatasaray taraftarları Avrupa'nın en gürültülü taraftarları arasında yer alıyor. Kulakları sağır eden tezahüratları ve agresif ıslıklarıyla, deplasman takımını en başından itibaren büyük bir baskı altına aldılar.

Spox: Stuttgart, sağır edici bir gürültü fırtınası içinde Galatasaray'a mağlup oldu.

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