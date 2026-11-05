Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak ismi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 14:26
Son olarak sahasında Stuttgart'ı 2-0'la geçen Aslan, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.
Galatasaray'da ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon için de çalışmalar şimdiden başladı.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BITSHIABU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Alman basına göre Galatasaray'ın, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
BILD kaynaklı haberde, 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul macerası beklendiği gibi gitmiyor.
Fransız stoperin bir dönem 110 kiloya çıktığı ve yağ oranının yüzde 18 olduğu belirtilirken, yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 9 kilo verdiği kaydedildi.
Bitshiabu'nun TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki ilk performansı ise olumlu değerlendirildi. Fransız futbolcunun 17 pasının tamamında isabet sağladığı ve hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmediği vurgulandı.
Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'yu sezon başında 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bitshiabu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla sadece bir maça çıkarken 21 dakika süre aldı.
Fransız futbolcunun RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
1.96 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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