Fransız stoperin bir dönem 110 kiloya çıktığı ve yağ oranının yüzde 18 olduğu belirtilirken, yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 9 kilo verdiği kaydedildi.

Bitshiabu'nun TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki ilk performansı ise olumlu değerlendirildi. Fransız futbolcunun 17 pasının tamamında isabet sağladığı ve hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmediği vurgulandı.