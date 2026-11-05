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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak ismi duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 14:26
Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste 5. şampiyonluğu için mücadele veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Sezon başında yapılan transferler nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalan sarı-kırmızılılar, işleri yoluna koydu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Süper Lig'de ilk 10 haftayı 25 puanla zirvede geçen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de üst üste iki galibiyet alarak yükselen formunu sürdürdü.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Son olarak sahasında Stuttgart'ı 2-0'la geçen Aslan, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı takviyelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Galatasaray'da ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon için de çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

BITSHIABU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Alman basına göre Galatasaray'ın, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

BILD kaynaklı haberde, 21 yaşındaki futbolcunun İstanbul macerası beklendiği gibi gitmiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Fransız stoperin bir dönem 110 kiloya çıktığı ve yağ oranının yüzde 18 olduğu belirtilirken, yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 9 kilo verdiği kaydedildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Bitshiabu'nun TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki ilk performansı ise olumlu değerlendirildi. Fransız futbolcunun 17 pasının tamamında isabet sağladığı ve hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmediği vurgulandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'yu sezon başında 28 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bitshiabu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla sadece bir maça çıkarken 21 dakika süre aldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

Fransız futbolcunun RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

1.96 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! O ismin bileti kesildi

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