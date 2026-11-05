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Galatasaray'da Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Stuttgart maçında 2 gol atan Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 11:53
Galatasaray'da Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi. Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.

Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabin Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.

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