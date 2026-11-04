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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Stuttgart kalecisi Bredlow'dan flaş ıslık yorumu! 'Hepsini insanların yaptığından emin değilim'

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan flaş ıslık yorumu! "Hepsini insanların yaptığından emin değilim"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Karşılaşma öncesinde sosyal medyadaki gürültü ve hoparlör iddialarıyla gündem olan Alman ekibinde kaleci Fabian Bredlow, maç sonu RAMS Park atmosferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:13
Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, devler liginin 4. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart karşısında muazzam bir zafere imza attı.

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Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle ilk yarıda bulduğu peş peşe gollerle sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Gecenin kahramanı genç yıldız Aleksey Batrakov attığı 2 golle maça damga vururken, tribünleri dolduran binlerce taraftarın oluşturduğu baskı rakip takıma zor anlar yaşattı.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Saha içindeki fırtınanın yanı sıra maç öncesinde iki takım arasında sosyal medyada yaşanan gerilim ve gürültü tartışmaları da mücadelenin ana gündem maddelerinden biriydi.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Hatırlanacağı üzere Alman ekibi Stuttgart, İstanbul'a geldikten sonra RAMS Park'taki hoparlör sistemini çekerek alaycı bir dille paylaşmış ve tepkiler üzerine silip özür dilemişti.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

RAMS Park'ta oluşan yüksek ses desibelinin hoparlörlerden çıktığı yönündeki spekülasyonlara inanan Stuttgart cephesi, sahaya girdiğinde ise tamamen farklı bir gerçekle yüzleşti.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

90 dakika boyunca hiç susmayan sarı-kırmızılı tribünlerin yarattığı akustik baskı, Alman temsilcisinin oyun disiplinini tamamen bozdu.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Karşılaşmanın ardından Alman yayın organı Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow'un sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Maç öncesi kulübünün hoparlör paylaşımlarına ve gürültü tartışmalarına atıfta bulunulan soruda Alman kaleci, kafasındaki tüm soru işaretlerinin silindiğini belirtti.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow, "Açıkçası buradaki ses ve gürültü seviyesi hakkında stadyum dışından yapılan spekülasyonlara ve kulübün paylaşımlarına bakarak biraz şüpheciydim" açıklamasını yaptı.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Gördüğü atmosfer karşısında büyülenen tecrübeli eldiven, "Ancak sahaya çıktığınız an anlıyorsunuz ki bu gürültü tamamen gerçek. Taraftarın yarattığı baskı inanılmazdı, futbolu bu yüzden oynuyoruz" sözleriyle itirafta bulundu.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Deplasman tribününü dolduran kendi taraftarlarına da teşekkür eden Bredlow, bu denli coşkulu bir stadyumda oynamaktan mağlubiyete rağmen keyif aldıklarını vurguladı.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

Saha içinde 2-0'lık skorla net bir galibiyet alan Galatasaray, saha dışında da Avrupa'ya bir kez daha "RAMS Park Cehennemi" gerçeğini kabul ettirmiş oldu.

Stuttgart kalecisi Bredlow'dan ıslık yorumu! "Hepsini insanların mı yaptığından emin değilim"

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