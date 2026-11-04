Stuttgart kalecisi Bredlow'dan flaş ıslık yorumu! "Hepsini insanların yaptığından emin değilim"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Karşılaşma öncesinde sosyal medyadaki gürültü ve hoparlör iddialarıyla gündem olan Alman ekibinde kaleci Fabian Bredlow, maç sonu RAMS Park atmosferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:13
Saha içindeki fırtınanın yanı sıra maç öncesinde iki takım arasında sosyal medyada yaşanan gerilim ve gürültü tartışmaları da mücadelenin ana gündem maddelerinden biriydi.
Hatırlanacağı üzere Alman ekibi Stuttgart, İstanbul'a geldikten sonra RAMS Park'taki hoparlör sistemini çekerek alaycı bir dille paylaşmış ve tepkiler üzerine silip özür dilemişti.
RAMS Park'ta oluşan yüksek ses desibelinin hoparlörlerden çıktığı yönündeki spekülasyonlara inanan Stuttgart cephesi, sahaya girdiğinde ise tamamen farklı bir gerçekle yüzleşti.
90 dakika boyunca hiç susmayan sarı-kırmızılı tribünlerin yarattığı akustik baskı, Alman temsilcisinin oyun disiplinini tamamen bozdu.
Karşılaşmanın ardından Alman yayın organı Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow'un sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü.
Maç öncesi kulübünün hoparlör paylaşımlarına ve gürültü tartışmalarına atıfta bulunulan soruda Alman kaleci, kafasındaki tüm soru işaretlerinin silindiğini belirtti.
Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow, "Açıkçası buradaki ses ve gürültü seviyesi hakkında stadyum dışından yapılan spekülasyonlara ve kulübün paylaşımlarına bakarak biraz şüpheciydim" açıklamasını yaptı.
Gördüğü atmosfer karşısında büyülenen tecrübeli eldiven, "Ancak sahaya çıktığınız an anlıyorsunuz ki bu gürültü tamamen gerçek. Taraftarın yarattığı baskı inanılmazdı, futbolu bu yüzden oynuyoruz" sözleriyle itirafta bulundu.
Deplasman tribününü dolduran kendi taraftarlarına da teşekkür eden Bredlow, bu denli coşkulu bir stadyumda oynamaktan mağlubiyete rağmen keyif aldıklarını vurguladı.
Saha içinde 2-0'lık skorla net bir galibiyet alan Galatasaray, saha dışında da Avrupa'ya bir kez daha "RAMS Park Cehennemi" gerçeğini kabul ettirmiş oldu.
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