Stuttgart kalecisi Bredlow'dan flaş ıslık yorumu! "Hepsini insanların yaptığından emin değilim"

Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow, "Açıkçası buradaki ses ve gürültü seviyesi hakkında stadyum dışından yapılan spekülasyonlara ve kulübün paylaşımlarına bakarak biraz şüpheciydim" açıklamasını yaptı.

Gördüğü atmosfer karşısında büyülenen tecrübeli eldiven, "Ancak sahaya çıktığınız an anlıyorsunuz ki bu gürültü tamamen gerçek. Taraftarın yarattığı baskı inanılmazdı, futbolu bu yüzden oynuyoruz" sözleriyle itirafta bulundu.