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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, transfer odağında yer almaya devam ediyor. İngiliz futbolunun ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Nijeryalı yıldızla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 13:47
Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor.

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Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Sarı-kırmızılı formayla yeni sezona müthiş bir giriş yapan golcü futbolcunun adı Avrupa devleriyle anılmış ancak Osimhen, sarı-kırmızılı takımda kalmıştı.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen ile ilgilenen kulüpler arasında Manchester United da yer alıyordu.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

İngiliz devinin efsane futbolcusu Rio Ferdinand, 27 yaşındaki yıldızla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Ferdinand, Victor Osimhen ile Manchester United'a olası transferi hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Rio Ferdinand'ın Victor Osimhen ile ilgili aktardıkları şu şekilde:

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

"SESKO SAKATLANDIĞINDA OSIMHEN İÇİN HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLARDIM"

"Size Victor hakkında bir şey söyleyeyim. İnsanların, onun gibi bir forvetin Manchester United'ı ne kadar değiştirebileceğini tam olarak anlamadığını düşünmüyorum. Ve Sesko sakatlandığında, eğer o kulüpte işe alım sürecinde yer alsaydım, hemen çalışmalara başlardım.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

"GALATASARAY İLE AYRILIK HAKKINDA KONUŞAMAM"

Ona dedim ki, 'Victor, eğer Manchester United ararsa, dinlemek zorunda kalırsın.' Bana dedi ki, 'Rio, biliyorsun ki Galatasaray'a saygım var. Bana sevgi gösterdiler. Bana bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılık hakkında konuşmaya başlayamam.'

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

"GALATASARAY ONAY VERMEDİKÇE AYRILAMAM"

Dedim ki, 'Kimse Galatasaray'a saygısızlık etmeni istemiyor. Sana farklı bir soru soruyorum. Eğer Manchester United seni istese, onları reddeder miydin?' Güldü ve dedi ki, 'Rio, bu farklı bir soru. Galatasaray onay vermedikçe yapamam.' Ona dedim ki, 'Tam olarak. Bu yüzden soruyorum.' Ve cevabına saygı duydum çünkü bir profesyonelin davranması gereken şekilde davrandı. Olduğu yerden memnun. Kulübüne ve taraftarlarına karşı bir sorumluluğu var.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 65 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı

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