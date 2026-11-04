Rio Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Transfer görüşmesini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, transfer odağında yer almaya devam ediyor. İngiliz futbolunun ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Nijeryalı yıldızla yaptığı transfer görüşmesini açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 13:47
İngiliz devinin efsane futbolcusu Rio Ferdinand, 27 yaşındaki yıldızla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ferdinand, Victor Osimhen ile Manchester United'a olası transferi hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Rio Ferdinand'ın Victor Osimhen ile ilgili aktardıkları şu şekilde:
"SESKO SAKATLANDIĞINDA OSIMHEN İÇİN HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLARDIM"
"Size Victor hakkında bir şey söyleyeyim. İnsanların, onun gibi bir forvetin Manchester United'ı ne kadar değiştirebileceğini tam olarak anlamadığını düşünmüyorum. Ve Sesko sakatlandığında, eğer o kulüpte işe alım sürecinde yer alsaydım, hemen çalışmalara başlardım.
"GALATASARAY İLE AYRILIK HAKKINDA KONUŞAMAM"
Ona dedim ki, 'Victor, eğer Manchester United ararsa, dinlemek zorunda kalırsın.' Bana dedi ki, 'Rio, biliyorsun ki Galatasaray'a saygım var. Bana sevgi gösterdiler. Bana bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılık hakkında konuşmaya başlayamam.'
"GALATASARAY ONAY VERMEDİKÇE AYRILAMAM"
Dedim ki, 'Kimse Galatasaray'a saygısızlık etmeni istemiyor. Sana farklı bir soru soruyorum. Eğer Manchester United seni istese, onları reddeder miydin?' Güldü ve dedi ki, 'Rio, bu farklı bir soru. Galatasaray onay vermedikçe yapamam.' Ona dedim ki, 'Tam olarak. Bu yüzden soruyorum.' Ve cevabına saygı duydum çünkü bir profesyonelin davranması gereken şekilde davrandı. Olduğu yerden memnun. Kulübüne ve taraftarlarına karşı bir sorumluluğu var.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 65 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.