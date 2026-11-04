Rakipsiz Aslan

Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de kendini buldu. Sporting Lizbon ve Barcelona yenilgilerinin ardından deplasmanda aldığı Lille galibiyetiyle coşan Aslan, dün evinde Stuttgart'a acımadı. Sarı-kırmızılılar 12. dakikada öne geçti. Ceza sahası içine iyi bir koşu atan Aleksey Batrakov topu önünde buldu. Tam 90'a vurarak rakip kaleci Bredlow'u avladı: 1-0. 15'te Davinson'dan aldığı topla ceza alanına girdi. Yine affetmedi, skor 2-0 oldu.

GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıktan sonra ikinci devrede daha kontrollü bir futbol sergiledi. Osimhen ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Mücadelenin son bölümünde Stuttgart atakları vardı. Alman temsilcisine set çeken isim Uğurcan Çakır oldu. Yaptığı kritik kurtarışlarla Stuttgart'ın umutlanmasına izin vermedi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Galatasaray, Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükselterek üst tur ümitlerini artırdı. Sonraki rakip içeride Aston Villa.

DERBİ 11'İNİ SAHAYA SÜRDÜ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Devler Ligi'nde Stuttgart'ı ağırladıkları maçta Fenerbahçe derbisi 11'ini kullandı. Konyaspor maçında rotasyona giden başarılı çalıştırıcı, Alman ekibine karşı derbi 11'ine dönüş yaptı. Konya'ya karşı oynattığı Rafael Leao, Singo, Eren Elmalı ve Gabriel Sara yedek kulübesinde başladılar.

CİMBOM KALEYİ BU DEFA KAPATTI

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Sporting Lizbon, Barcelona ve Lille maçlarında 9 gol yemişti. Cimbom, Stuttgart karşılaşmasında kalesini gole kapatmayı başardı. İlk devrede Stuttgart'ta Leweling'in vuruşu çift direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Alman temsilcisinin bulduğu pozisyonlarda Galatasaray savunması başarılıydı. Kaleci Uğurcan Çakır ve arkadaşları bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi maçını gol yemeden tamamladı.

GALATASARAY BENİM EVİM

Cimbom'un Stuttgart'ı konuk ettiği mücadeleye kulübün efsane isimlerinden Felipe Melo da geldi. Unutulmaz Brezilyalı oyuncuya uzun süre tezahüratlar yapıldı. Melo "Birçok kulüpte forma giydim ama Galatasaray benim evim. Kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim. Taraftara da bu müthiş karşılaması için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SINGO İKİNCİ YARIDA

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Wilfried Singo, Konyaspor mücadelesinde forma giymişti. Fildişi Sahilli futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Kritik müdahaleleri ile dikkat çekti. Aslan'ın hocası Okan Buruk ilerleyen maçlarda Singo'ya daha fazla süre vermeyi planlıyor. Onun atletik yeteneklerinden maksimum faydalanmayı planlıyor.

SALLAI HATA YAPMADI

Cimbom'da teknik direktör Roland Sallai, Stuttgart karşısında sağ bekte Roland Sallai'yi görevlendirdi. Macar futbolcu, sert oynayan Alman temsilcisine aynı şekilde karşılık verdi. Hatasız bir maç çıkaran Sallai 62. dakikada kenara geldi. Buruk, sarı kartlı oyuncusunu korumak için onu yanına alarak sahaya Wilfried Singo'yu sürdü.

17 GÜNDE 5'TE 5 YAPTI

Galatasaray hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajları kayıpsız döndü. Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek serisine başlayan Cimbom ardından Lille'i deplasmanda 4-2'lik skorla bozguna uğrattı. Derbide Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar ardından da Konyaspor deplasmanından 4-0'lık zaferle döndü. Son olarak Stuttgart'ı 2-0 ile geçti. Son 17 günde çıktığı 5 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

GAZZE'YE DESTEK

Galatasaray taraftarı her maçta olduğu gibi yine Filistin ve Gazze'ye destek pankartları açtı. Tribünlere "Özgür Filistin" pankartları asıldı.