Galatasaray'ın Stuttgart'ı ağırladığı maç öncesinde Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışarak hayatını kaybeden Tenerife futbolcusu Jesus De Miguel için saygı duruşu gerçekleştirildi. Futbolcular orta yuvarlakta toplanırken skorbord ve LED panolara Miguel'in fotoğrafı ile başsağlığı mesajları yansıtıldı. Taraftarlar sessizce andı.
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