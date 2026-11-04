Keşke adamız olsaydı!

Cimbom'un Stuttgart’ı ağırladığı mücadele öncesinde yönetici Mehmet Cibara, Alman temsilcisinin CEO’su Alexander Wehrle’yi Galatasaray Adası’nda ağırladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Cimbom'un Stuttgart'ı ağırladığı mücadele öncesinde yönetici Mehmet Cibara, Alman temsilcisinin CEO'su Alexander Wehrle'yi Galatasaray Adası'nda ağırladı. Wehrle "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da adası olan tek kulüp muhtemelen Galatasaray. Stuttgart'ta böyle bir adamız yok. Keşke bizim de olsaydı" ifadelerini kullandı.