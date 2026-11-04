Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta aldığı 2 galibiyetle ilk 24 yolunda önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da başarı peşinde koşuyor.