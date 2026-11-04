CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Galatasaray'da sergilediği performans ile scout ekiplerinin gözdesi olan başarılı oyuncu için Premier Lig ekipleri transfer yarışına tutuştu. Yetenekli futbolcu için İngiltere'den tam 5 kulüp harekete geçerken, yaz döneminde yapılan görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 18:57
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta aldığı 2 galibiyetle ilk 24 yolunda önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da başarı peşinde koşuyor.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Devler Ligi'nde yıldız oyuncularının yanı sıra yüksek potansiyelli isimleriyle de dikkat çeken Cimbom, scout ekiplerinin öncelikli olarak takip ettiği takımlardan biri konumunda bulunuyor.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Son olarak Rusya'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenirken, sürpriz bir ismin daha Premier Lig'den yakın takibe alındığı ortaya çıktı.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

ADA'DAN 5 TALİBİ VAR

2024 yılında Championship ekiplerinden Norwich City'den transfer edilen Gabriel Sara, İngiltere'den tam 5 takımın radarında yer alıyor.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇECEKLER

TEAMtalk'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye hazırlanan Leeds United, Sara'yı öncelikli hedefleri arasına aldı.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Leeds'in 2025'ten beri Brezilyalı yıldızı takip ettiği belirtilirken; Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Sara'yı yakından izlediği ifade edildi.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

YAZ DÖNEMİNDE BİLGİ ALDILAR

Öte yandan Leeds United'ın, yaz transfer döneminde Gabriel Sara için Galatasaray ile iletişime geçerek olası bir anlaşmaya dair bilgi alan kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen yetenekli orta saha, bu sezon çıktığı 14 maçta 875 dakika sahada kalırken 2 gol/5 asist katkısı sundu.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

DALYA MAÇINDA 2 ASİST

Sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına TÜMOSAN Konyaspor deplamanında çıkan Sara, müsabakada 2 asist kaydetti.

Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!

İşte o haber...

Avrupa'da kritik viraj! F.Bahçe'nin 11'i...
Yapay zekadan flaş tahmin! F.Bahçe-Liverpool maçının sonucu...
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Dışişleri’nden Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin AB raporuna sert tepki: İfadelerin hükmü yok
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası!
Yıldırım'dan sürpriz hamle! Belözoğlu'nun ardından o da dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den Emre Belözoğlu paylaşımı! Arda Güler'den Emre Belözoğlu paylaşımı! 18:49
Brown sessizliğini bozdu! Derbiyle ilgili olay sözler Brown sessizliğini bozdu! Derbiyle ilgili olay sözler 16:38
F.Bahçe evinde Liverpool'a mağlup! F.Bahçe evinde Liverpool'a mağlup! 16:15
Reis'tan sakatlık açıklaması! Franculino ve Aral... Reis'tan sakatlık açıklaması! Franculino ve Aral... 16:04
Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! Trabzonspor, Freiburg maçına hazır! 15:21
Yapay zekadan flaş tahmin! F.Bahçe-Liverpool maçının sonucu... Yapay zekadan flaş tahmin! F.Bahçe-Liverpool maçının sonucu... 15:10
Daha Eski
Olaitan'a milli davet! Olaitan'a milli davet! 14:53
Beşiktaş, Celtic maçına hazır Beşiktaş, Celtic maçına hazır 14:49
İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! 14:40
Eyüpspor ertelenen maçta turu atladı! Eyüpspor ertelenen maçta turu atladı! 14:06
Beşiktaş'ın Celtic maçı kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Celtic maçı kafilesi belli oldu! 13:52
Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! Ferdinand'dan ses getirecek Osimhen itirafı! 13:47