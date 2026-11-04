Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den tam 5 talip!
Galatasaray'da sergilediği performans ile scout ekiplerinin gözdesi olan başarılı oyuncu için Premier Lig ekipleri transfer yarışına tutuştu. Yetenekli futbolcu için İngiltere'den tam 5 kulüp harekete geçerken, yaz döneminde yapılan görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 18:57
Son olarak Rusya'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenirken, sürpriz bir ismin daha Premier Lig'den yakın takibe alındığı ortaya çıktı.
ADA'DAN 5 TALİBİ VAR
2024 yılında Championship ekiplerinden Norwich City'den transfer edilen Gabriel Sara, İngiltere'den tam 5 takımın radarında yer alıyor.
DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇECEKLER
TEAMtalk'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye hazırlanan Leeds United, Sara'yı öncelikli hedefleri arasına aldı.
Leeds'in 2025'ten beri Brezilyalı yıldızı takip ettiği belirtilirken; Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın da Sara'yı yakından izlediği ifade edildi.
YAZ DÖNEMİNDE BİLGİ ALDILAR
Öte yandan Leeds United'ın, yaz transfer döneminde Gabriel Sara için Galatasaray ile iletişime geçerek olası bir anlaşmaya dair bilgi alan kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen yetenekli orta saha, bu sezon çıktığı 14 maçta 875 dakika sahada kalırken 2 gol/5 asist katkısı sundu.
DALYA MAÇINDA 2 ASİST
Sarı-kırmızılı forma ile 100. maçına TÜMOSAN Konyaspor deplamanında çıkan Sara, müsabakada 2 asist kaydetti.
İşte o haber...
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