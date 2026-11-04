Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı
Lille'in ardından Stuttgart'ı da mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 24 yolunda büyük bir adım attı. Öte yandan sarı-kırmızılıların lig aşamasında alacağı bir galibiyet ile birlikte tur biletini büyük ölçüde garantileyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:40
Okan Buruk'un öğrencileri, turnuvanın kalan bölümünde iç sahada Aston Villa ve Feyenoord ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca deplasmanda Paris Saint-Germain ve AEK ile mücadele edecek.
İLK 24 İHTİMALLERİ HESAPLANDI
Football Rankings tarafından paylaşılan istatistiklere göre kulüplerin lig aşamasının sonunda sahip olacağı puanlar doğrultusunda ilk 24 ihtimalleri hesaplandı.
Yapılan hesaplamalara göre 7 puanla bitiren takımların ilk 24'e kalma şansı yüzde 0.6 iken, bu oran 8 puanda yüzde 18.1'e çıkıyor.
1 GALİBİYETLE YÜZDE 75
Lig aşamasını 9 puanla tamamlayan bir kulübün ilk 24 tur biletini cebine koyma ihtimali ise yüzde 75.1 olarak öngörülüyor.
Mevcut durumda 6 puanı bulunan Galatasaray, kalan dört maçından yalnızca birini kazanması durumunda bile tur yolunda dev bir adım atmış olacak.
Araştırmada puan barajı 10 olduğunda ilk 24 ihtimalinin yüzde 99.7'ye, 11 puanda ise yüzde 100'e ulaştığı ifade edildi.
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