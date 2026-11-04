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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Lille'in ardından Stuttgart'ı da mağlup eden Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 24 yolunda büyük bir adım attı. Öte yandan sarı-kırmızılıların lig aşamasında alacağı bir galibiyet ile birlikte tur biletini büyük ölçüde garantileyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:40
Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Avrupa macerasına üst üste iki yenilgiyle başlayan sarı-kırmızılılar, Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle birlikte çıkışa geçti.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Puanını 6'ya yükselten Cimbom, puan cetvelinde ilk 24 sıra içerisine adını yazdırmayı başardı.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Okan Buruk'un öğrencileri, turnuvanın kalan bölümünde iç sahada Aston Villa ve Feyenoord ile karşılaşacak.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca deplasmanda Paris Saint-Germain ve AEK ile mücadele edecek.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

İLK 24 İHTİMALLERİ HESAPLANDI

Football Rankings tarafından paylaşılan istatistiklere göre kulüplerin lig aşamasının sonunda sahip olacağı puanlar doğrultusunda ilk 24 ihtimalleri hesaplandı.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Yapılan hesaplamalara göre 7 puanla bitiren takımların ilk 24'e kalma şansı yüzde 0.6 iken, bu oran 8 puanda yüzde 18.1'e çıkıyor.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

1 GALİBİYETLE YÜZDE 75

Lig aşamasını 9 puanla tamamlayan bir kulübün ilk 24 tur biletini cebine koyma ihtimali ise yüzde 75.1 olarak öngörülüyor.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Mevcut durumda 6 puanı bulunan Galatasaray, kalan dört maçından yalnızca birini kazanması durumunda bile tur yolunda dev bir adım atmış olacak.

Galatasaray'da ilk 24'e son 1 adım! İhtimaller açıklandı

Araştırmada puan barajı 10 olduğunda ilk 24 ihtimalinin yüzde 99.7'ye, 11 puanda ise yüzde 100'e ulaştığı ifade edildi.

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