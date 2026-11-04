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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son haftalarda çıkışa geçen Galatasaray'da performansını yükselten isimlerden biri de Gabriel Sara oldu. Adı geçtiğimiz sezon birçok takımla anılan Brezilyalı futbolcuya talip olan takım ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:53
Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 4. hafta maçında Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 15. dakikalarda Aleksey Batrakov kaydetti.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Stuttgart 7 puanda kaldı.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çıkışını sürdüren sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Newcastle United ve Everton'ın radarında giren Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifi reddetmiş ve oyuncuyu takımda tutmuştu.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Bu sezon çalkantılı bir performans gösteren, son haftada ise etkili bir futbol ortaya koyan Gabriel Sara'ya teklif var.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

BRIGHTON İSTİYOR

Brighton, Brezilyalı yıldızı yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncu için devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalmayı planlıyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Cimbom, tecrübeli oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 875 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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