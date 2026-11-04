Galatasaray'da Gabriel Sara'ya talip var! 30 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son haftalarda çıkışa geçen Galatasaray'da performansını yükselten isimlerden biri de Gabriel Sara oldu. Adı geçtiğimiz sezon birçok takımla anılan Brezilyalı futbolcuya talip olan takım ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 10:53
Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, ilk yenilgisini alan Stuttgart 7 puanda kaldı.
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çıkışını sürdüren sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Newcastle United ve Everton'ın radarında giren Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifi reddetmiş ve oyuncuyu takımda tutmuştu.
Bu sezon çalkantılı bir performans gösteren, son haftada ise etkili bir futbol ortaya koyan Gabriel Sara'ya teklif var.
BRIGHTON İSTİYOR
Brighton, Brezilyalı yıldızı yakından takip ediyor.
İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncu için devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalmayı planlıyor.
BEKLENTİ 30 MİLYON EURO
Cimbom, tecrübeli oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 875 dakika süre aldı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Sara'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.