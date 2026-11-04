Galatasaray en büyük

Sarı-kırmızılıların bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, Webde'ye röportaj verdi. Yunus, "Geçmişte Bundesliga'da üst sıralarda yer alan bir takımdan teklif aldım. Ancak o dönemde tamamen Galatasaray'a ve buradaki hedeflerime odaklanmıştım. Alman Ligi'ni seviyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Şu anda Galatasaray'dan ayrılma gibi bir niyetim yok. Çünkü en büyük kulüpte oynuyorum. Türk futbolunun Avrupa'daki zirvesi Galatasaray. Burası benim evim" ifadelerini kullandı.