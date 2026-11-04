Gabriel Sara’ya Brighton talip

Galatasaray'da bu sezon çalkantılı bir performans gösteren, son haftada ise etkili bir futbol sergileyen Gabriel Sara'ya teklif var. Brighton, Brezilyalı yıldızı yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncu için devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalmayı planlıyor. Cimbom, tecrübeli oyuncusu için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.