Aleksey Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu. Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 4 gole ulaşan üçüncü yabancı futbolcu oldu.