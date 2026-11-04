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Anasayfa Galatasaray Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında takımını zafere taşıyan Rus futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:55
Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Yaz transfer döneminde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan 21 yaşındaki Batrakov, sezon başından beri gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.

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Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında dün Almanya ekibi Stuttgart'a karşı 2-0 kazanılan karşılaşmanın gollerini atarak "Maçın en iyi futbolcusu" seçilen 21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray taraftarının bir kez daha beğenisini kazandı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

GALATASARAY'I SIRTLIYOR

Aleksey Batrakov, son maçlarda attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Rus futbolcu, forma giydiği son 6 resmi karşılaşmada 5 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Batrakov, Barcelona, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Stuttgart müsabakasında ise iki gol attı. Sarı-kırmızılı takım, Batrakov'un gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

AVRUPA'DA ÜST ÜSTE 3. MAÇTA GOL ATTI

Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftadaki Barcelona ve üçüncü haftadaki Lille maçlarında birer kez havalandıran Batrakov, Stuttgart'ın filelerini de iki kez sarstı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Genç oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece ilk haftada Portekiz ekibi Sporting ile oynanan maçta gol atamadı. Rus futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon "Devler Ligi"nde attığı 8 golün yarısını kaydeden isim oldu.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

STUTTGART MAÇINDA İKİ REKOR BİRDEN

Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçti.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Aleksey Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu. Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 4 gole ulaşan üçüncü yabancı futbolcu oldu.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Rus futbolcu, Brezilyalı eski santrfor Jardel (2000-2001) ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in (2025-2026) ardından sarı-kırmızılı formayla bir "Devler Ligi" sezonunda en az 4 kez ağları havalandıran üçüncü yabancı olmayı başardı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

Rus futbolcunun sözleşmesinde 55 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

NTV'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.

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