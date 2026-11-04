Daha geleli 3 ay olmuştu! Galatasaray'dan flaş Batrakov kararı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında takımını zafere taşıyan Rus futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 11:55
Batrakov, Barcelona, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Stuttgart müsabakasında ise iki gol attı. Sarı-kırmızılı takım, Batrakov'un gol attığı 4 maçın 3'ünü kazandı.
AVRUPA'DA ÜST ÜSTE 3. MAÇTA GOL ATTI
Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftadaki Barcelona ve üçüncü haftadaki Lille maçlarında birer kez havalandıran Batrakov, Stuttgart'ın filelerini de iki kez sarstı.
Genç oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece ilk haftada Portekiz ekibi Sporting ile oynanan maçta gol atamadı. Rus futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon "Devler Ligi"nde attığı 8 golün yarısını kaydeden isim oldu.
STUTTGART MAÇINDA İKİ REKOR BİRDEN
Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçti.
Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.
Aleksey Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu. Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 4 gole ulaşan üçüncü yabancı futbolcu oldu.
Rus futbolcu, Brezilyalı eski santrfor Jardel (2000-2001) ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in (2025-2026) ardından sarı-kırmızılı formayla bir "Devler Ligi" sezonunda en az 4 kez ağları havalandıran üçüncü yabancı olmayı başardı.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Rus futbolcunun sözleşmesinde 55 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.
NTV'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.
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