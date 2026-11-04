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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 09:29
Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti ve ilk 24'e konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi.

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Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK: PRENS BÖYLE İSTEDİ

Taraftarın sevgisi ve alkışı takıma, futbolcunun teri ve mücadelesi ise arma ve formayadır.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Zorlu maçın öncesi yönetimdeki kavgaya, taraftar bir bağıracaksa, iki bağırıp, futbolcu da bir koşacaksa iki koşarak cevap verebilirdi. İşte tam da böyle başladı Galatasaray.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Okan Buruk özellikle ilk yarıda rakibi prese boğarak bazı oyuncuların enerjisini 60 dakikada tüketecek kadar tempoyu yükselterek skoru almayı hedefliyordu.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Stuttgart'ın iki direkten birden dönen pozisyonu elbette maçın kader anlarındandı.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Batrakov nefis iki bitirişle tabelayı 2-0'a getirdiğinde dakika 15, hat-trick yapacağı pozisyonu kaçırdığında ise dakika yirmiydi.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Atakan sakatlanıp çıkınca Galatasaray'ın ön alan baskısından kaçabilmek için uzun vurmaya başlayan ve önünde Demirovic ve Deniz'le tutunmaya çalışan Alman ekibi, iki pozisyon daha bulurken Buruk'un takımı devreyi 3 farklı bitirebilirdi.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Kötü zeminde, sert hava şartlarında soyunma odasından tabela 2-0'ken de 0-0'mış gibi gelirsin.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Bunu Lille'de ispatlamışlardı. Dün de devamını getirdiler.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Süper Lig'in oyun yoğunluğunun çok çok üzerinde bir tempoda savaşmadan kazanılacak maç değildi.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Rakibe kart üstüne kart çıkarttırdılar.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Buruk, iki kartlı adamı Barış ve Sallai'yi 65'te oyundan alırken devamındaki değişikliklerle de aslında Fenerbahçe derbisinin benzeri bir planı uyguladı.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Uğurcan'ın kurtardığı net iki pozisyon ikinci yarıda 'Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmak istiyorsan kimse vasatın altında kalmamalı' fikrinin yeşil zemindeki pratiğiydi.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Osimhen'in çöken zeminde dönen bileğine iyi baksın.

Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

Okan Buruk ve öğrencileri çok daha iyisini hak ediyor.

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