Bülent Timurlenk'ten flaş Galatasaray-Stuttgart maçı yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti ve ilk 24'e konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi.

Zorlu maçın öncesi yönetimdeki kavgaya, taraftar bir bağıracaksa, iki bağırıp, futbolcu da bir koşacaksa iki koşarak cevap verebilirdi. İşte tam da böyle başladı Galatasaray.