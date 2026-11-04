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Anasayfa Galatasaray Bitmeyen aşk Christ Oulai

Bitmeyen aşk Christ Oulai

Aslan, Fırtına'dayken alamadığı Fildişili yıldızın peşini bırakmıyor. Galatasaray, Trabzonspor forması giyerken renklerine bağlayamadığı Oulai için devre arasında Fiorentina ile masaya oturacak. Cimbom, İtalyan temsilcisine 22 milyon euro önerecek. Oulai de çok istekli.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
Bitmeyen aşk Christ Oulai

Sarı-kırmızılılar orta sahasına bir türlü istikrarlı bir transfer yapamadı. Son dönemde alınan İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu gibi isimlerin beklenileni verememesi üzerine Galatasaray buraya 'net' bir oyuncu istiyor. Başkan Dursun Özbek'in gönlünde Trabzonspor'un eski oyuncusu Christ Oulai var. Cimbom, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu, bordo-mavili formayı giyerken de istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı. Fildişili futbolcu da Fiorentina'ya transfer olmuştu.

BURUK DA İSTİYOR

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray'ın Christ Oulai aşkı dinmedi. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Fiorentina'nın kapısına dayanacak. Cimbom'un Fildişi Sahilli yıldız için İtalyan temsilcisine 22 milyon euro önermeye hazır olduğu belirtildi. Genç futbolcu da alışamadığı Çizme'den ayrılmayı planlıyor. Bu sebeple sarı-kırmızılıların ilgisine sıcak yaklaşıyor. Fiorentina yönetimiyle görüşerek bonservisinde de kolaylık isteyecek.

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