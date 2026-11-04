Altın çocuk

Galatasaray yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde klasını göstermeye devam ediyor. Rus yıldız dün akşam müthiş performansıyla Stuttgart'ı tek başına yıkan isim oldu. Dakikalar 12'yi gösterirken sahneye çıkan 21 yaşındaki maestro, Alman ekibinin savunmasından dönen meşin yuvarlağı sağ çaprazdan şık bir vuruşla tavana astı ve gol perdesini açtı.

KALINKA MARŞI ÇALDIRDI

3 dakika sonra Davinson Sanchez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Aleksey Batrakov, sağ çaprazdan akıllı bir vuruşla topu kaleci Bredlow'un bacak arasından ağlarla buluşturdu. RAMS Park'ta Rusların halk marşı Kalinka'yı çaldıran genç yıldız, büyük sevinç yaşadı. Sahadaki mücadelesiyle alkışlanan Batrakov attığı şık paslarla da takımını organize etti. Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Rus oyuncu, dün de duble yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaşmayı başardı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Duble yapan Rus yıldız, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Batrakov 90 dakika sonrası "Çok mutluyum. Seni seviyorum Gala" dedi.

BİR İLKE İMZA ATTI

Alman temsilcisinin filelerini iki kez havalandıran Aleksey Batrakov, tarihe geçti. Rus maestro sarı-kırmızılı kulübün tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında iki gol birden atan en genç oyuncu (21 yaş 147 gün) oldu.

KALECİ UĞURCAN YİNE DEVLEŞTİ

Uğurcan Çakır galibiyette önemli pay sahibi oldu. 30 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tuttu. 3'ü ceza sahası içinde olmak üzere toplam 5 kurtarış yapan deneyimli eldiven, Sofascore verilerine göre 8.9 reyting aldı. Uğurcan maç sonu şöyle konuştu: "Hocamız bize ne çalıştırdıysa onu sahada uygulamaya çalıştık. Onların önde bastığını biliyorduk. Benim uzun toplarımla, Osimhen, Yunus ve Barış'ı arkaya koşturmak istiyorduk. Başardık."

OSIMHEN'İN ZEMİN İSYANI

GALATASARAY-Stuttgart karşılaşmasında Victor Osimhen'in saha zeminine yönelik şikayeti dikkat çekti. Çok mücadele etmesine rağmen ağları havalandıramayan Nijeryalı golcünün müsabaka oynanırken zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete ilettiği gözlendi. Yıldız forvetin maç sırasında yaptığı bu şikayet, RAMS Park Stadı'nın zemin koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı.

ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Teknik direktör Okan Buruk, "Tehlikeli bir takımla oynadık. Kazanmak çok önemliydi. Hedefimiz daha yukarılara doğru gitmek. Saha şartları iki takımı da yordu" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam maçı şöyle değerlendirdi:

"Tehlikeli bir takımla oynadık. Gol yemeden kazandık. Buradan +2 averajı aldık. Kazanmak çok önemliydi.

Hedefimiz daha yukarılara doğru gitmek. Saha şartları iki takımı da yordu.

Çok kötü bir zeminde oynadık.

Pas hatalarına neden oldu. Ayrıca ilk yarıda çok sert fauller vardı. Lemina'nın pozisyonu kırmızı kart olabilir miydi? İngiliz hakem kararlarını rakibimizden yana kullandı.

Her şeye rağmen kazandık."

KULAKLAR SAĞIR OLDU!

RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran Galatasaraylı taraftarlar, dün gece sarı-kırmızılı takımın itici gücü oldu. 90 dakika boyunca susmayan sarı-kırmızılı futbolseverler, 2-0'lık Stuttgart zaferini futbolcularla birlikte kutladı.

Özellikle top Alman ekibine geçtiği zaman kulakları sağır eder derecede ıslık dikkat çekti.

TOP İKİ DİREĞE DE ÇARPTI

Zorlu müsabakada ilk tehlikeli atağı konuk ekip Stuttgart geliştirdi. 8'inci dakikada Chris Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Maximilian Mittelstadt arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Jamie Leweling vurdu, meşin yuvarlak, önce uzak sonra da yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

DAVINSON'DAN ŞIK ASİST

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez skora katkıda bulundu.

İkinci golde Batrakov'a pası veren Kolombiyalı savunmacı, ilk asistini gerçekleştirdi. Davinson'un Süper Lig'de 1 gol, 1 asisti bulunuyor.

BARIŞ VE DENİZ'E SARI KART

GALATASARAY-STUTTGART maçının 37'nci dakikasında Barış Alper ile Chris Führich'in ikili mücadelesinin ardından tansiyon yükseldi. Deniz Undav pozisyonun devamında Barış Alper'i itti. Hakem Chris Kavanagh, gerginlik sonrası Barış Alper ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

KIRMIZI KART BEKLEDİK

Atakan Karazor 2'nci dakikada Lemina'ya orta sahada sert müdahalede bulundu. Hakem Kavanagh, Atakan'a sarı kart gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, Stuttgartlı oyuncunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak İngiliz hakeme itiraz etti.

Ancak karar değişmedi.