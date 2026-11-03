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Anasayfa Galatasaray TRT 1 CANLI İZLE GS MAÇI | Galatasaray-Stuttgart maçı izle canlı takip!

TRT 1 CANLI İZLE GS MAÇI | Galatasaray-Stuttgart maçı izle canlı takip!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında sahaya çıkıyor. GS maçı canlı izle ve Galatasaray Stuttgart maçı izle aramaları yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve canlı takip ekranını araştırıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 19:34
TRT 1 CANLI İZLE GS MAÇI | Galatasaray-Stuttgart maçı izle canlı takip!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı takip et!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar, "canlı izle GS maçı", "Galatasaray Stuttgart maçı izle" ve "GS maçı canlı takip" sorgularıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçı canlı yayın bilgileri, canlı takip detayları ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

GS maçı canlı izle – TRT 1: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

Galatasaray Stuttgart maçı izle – tabii: https://www.tabii.com/

GALATASARAY STUTTGART MAÇI CANLI TAKİP

Galatasaray-Stuttgart maçını televizyondan izleyemeyen taraftarlar, karşılaşmanın canlı skorunu ve dakika dakika gelişmelerini takip edebiliyor. GS maçı canlı takip ekranında goller, önemli pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri, sarı ve kırmızı kartlar ile maçın diğer önemli anları yer alacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelesinde yaşanan tüm gelişmeleri canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma boyunca güncel maç anlatımını takip edebilir.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması 3 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. RAMS Park'taki mücadele saat 20.45'te başladı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor.

GALATASARAY ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 34. MAÇINDA

Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında Almanya temsilcilerine karşı 34. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekipleriyle oynadığı önceki 33 karşılaşmada 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 34 gol atan Galatasaray, kalesinde 56 gol gördü.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013 yılında Schalke 04 karşısında 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 7 maçta galibiyet elde edemedi.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.

TÜM KULVARLARDA 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.

OSIMHEN, ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINI SIRTLIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.

Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.

CANLI İZLE GS MAÇI | GALATASARAY-STUTTGART TRT 1 CANLI YAYIN

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