UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Stuttgart, maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Alman temsilcisinin RAMS Park'taki hoparlörün fotoğrafını paylaşması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Kısa süre içinde tartışmaya dönüşen paylaşımın ardından Stuttgart gönderilerini kaldırdı ve Galatasaray camiasından özür diledi. Stuttgart'ın ilk paylaşımında RAMS Park'taki hoparlörün fotoğrafına düşünme emojisi eşlik etti. Alman ekibi daha sonra bu gönderiyi alıntılayarak "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz" mesajını yayımladı.

STUTTGART'IN HOPARLÖR PAYLAŞIMI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Paylaşımın arka planında, Galatasaray'ın iç saha maçlarında rakip takımları etkilediği öne sürülen hoparlör ve ıslık sesi tartışması bulunuyor. Stuttgart'ın RAMS Park'taki hoparlör fotoğrafını esprili bir notla paylaşması, Galatasaray taraftarları tarafından bu tartışmaya gönderme olarak değerlendirildi.

Tepkilerin artmasının ardından Alman kulübü önce hoparlör fotoğrafını, ardından "Küçük bir şaka" mesajını sildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Stuttgart cephesinden bu kez Türkçe bir açıklama geldi.

STUTTGART'TAN GALATASARAY'A ÖZÜR MESAJI

Alman temsilcisi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Galatasaray camiasına seslendi. Stuttgart'ın özür açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Gala camiası,

Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle."

GALATASARAY'DAN STUTTGART'A JET YANIT!

Stuttgart'ın özür mesajına Galatasaray'dan da kısa sürede yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ekibinin paylaşımına Almanca cevap verdi.

Galatasaray'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Danke! Wir freuen uns darauf, euch in unserem Stadion mit einer der besten Fußballatmosphären der Welt begrüßen zu dürfen. Auf ein tolles Spiel!"

Sarı-kırmızılıların mesajı Türkçeye, "Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!" şeklinde çevrildi.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart, 3 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.