Rotenberg: Aleksey Batrakov G.Saray’ı istedi

Moskova CEO'su Rotenberg, Aleksey Batrakov'u G.Saray'a göndermeleri hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. RB Sport'a konuşan Rotenberg, "G.Saray başkanı Dursun Özbek, Batrakov transferinde muazzam bir iş çıkardı. Aleksey de bana gelip Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Tüm dengeleri burada değiştirdi" dedi.

VICTOR OSIMHEN ATTIKÇA ATIYOR

G.Saray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, takımının skor yükünü üstleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti. Maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

'G.SARAY ÇOK ÖZEL BİR TAKIM'

Stuttgart forması giyen ve sezon başında da ismi G.Saray ile anılan Ermedin Demirovic, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki golcü, "Kariyerimde ilk kez İstanbul'da maça çıkacağım. G.Saray benim için özel bir takım. Maç atmosferini duymuştum ama hiç yaşamadım. Özel duygular yaşıyorum" diye konuştu.

ALMAN TAKIMLARINA ŞANSI TUTMUYOR

Sarı-kırmızılılar Alman takımları karşısında uzun süredir kazanamıyor. G.Saray, Alman ekipleriyle çıktığı son 7 karşılaşmada 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Aslan son zaferini 12 Mart 2013 tarihinde Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek elde etmişti. İç sahada ise son olarak 1992 yılında Frankfurt'u 1-0 devirmişti.

AVRUPA'DA 122 GALİBİYETİ VAR

Avrupa Kupaları'nda 344. maçına çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, geride kalan 343 maçta 122 galibiyet elde etti. 131 mağlubiyet alan Cimbom, 90 karşılaşmada ise berabere kaldı. G.Saray rakip fileleri 474 kez havalandırırken, kalesinde 522 gol yedi.