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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray RAMS Park'ta goller art arda geldi! Galatasaray maça çok hızlı başladı

RAMS Park'ta goller art arda geldi! Galatasaray maça çok hızlı başladı

UEFA Şampiyonlar Lig'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Temsilcimiz Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İşte o goller...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 21:18
RAMS Park'ta goller art arda geldi! Galatasaray maça çok hızlı başladı

UEFA Şampiyonlar Lig'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Temsilcimiz Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLLERİ

⚽🎯 Aleksey Batrakov harika vurdu, yine attı golünü! Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 önde! l #UCL https://t.co/Lci98RrUoY

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