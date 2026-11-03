Okan Buruk: Kazanacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan başarılı teknik adam, "İyi bir takım oyunu ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Burada kazanmak için birçok nedenimiz var. Türk futbolunun böyle galibiyetlere çok fazla ihtiyacı var, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye çok ihtiyacı var. Oyuncularımla birlikte en iyi şekilde bu maça hazırlandık. Arka arkaya çok maç oynadığımız için oyuncularımızı dinlendirip bir sonraki maça hazırlıyoruz.

F.BAHÇE'YE 6 ATARDIK

Burada da kazanırsak o ilk 2 maçtaki mağlubiyetlerimizi kenara bırakıp, 6 puanla yine yukarıya doğru adaylardan biri olacağız. Son maçta 4 golle bitirdik. F.Bahçe maçı iyi sonlandırsak belki en az 5-6 gol atabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Önemli olan bu pozisyonlara girmek, rakibe daha az pozisyon vermek. Çok fazla maçımıza odaklıyız. Yönetimdeki istifalar istediğimiz şeyler değil. İyi gittiğimiz dönemde istemiyoruz. Şu anda maçı düşünmemiz gerekiyor. Kararı başkanımız verecek" ifadelerini kullandı.