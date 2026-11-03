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Anasayfa Galatasaray Ismail Jakobs: Hocamız tarihe geçti

Ismail Jakobs: Hocamız tarihe geçti

Sarı-kırmızılı takımın Senegalli yıldızı İsmail Jakobs, Stuttgart maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Ismail Jakobs: Hocamız tarihe geçti
Sarı-kırmızılı takımın Senegalli yıldızı İsmail Jakobs, Stuttgart maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rakiplerini yenmek zorunda olduklarını belirten Jakobs, hocası Okan Buruk hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı: "Hocamızın başarıları zaten her şeyi anlatıyor. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız Galatasaray tarihine geçmiştir. Bunu canlı yaşıyoruz" diye konuştu.
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