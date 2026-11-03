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Galatasaray'da yönetim toplandı

İkinci Başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu’nun istifalarının ardından G.Saray yönetimi, Başkan Dursun Özbek önderliğinde toplandı. Yönetimde yeni görev dağılımı konuşuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Galatasaray'da yönetim toplandı

Sarı-kırmızılı takımda üst üste gelen istifaların ardından Başkan Dursun Özbek hemen harekete geçti. 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu arasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Metin Öztürk olayın hakaret ve fiili saldırıya dönüştüğünü ifade ederek istifasını sunarken, Abdullah Kavukcu da olayların abartıldığını belirtip kulübe zarar vermemek için istifasını vermişti.

G.Saray yönetimi dün Başkan Dursun Özbek önderliğinde acil olarak toplandı. Normal şartlarda bugün yapılması planlanan toplantı hem Stuttgart maçı düşünülerek hem de istifalar nedeniyle düne alındı. G.Saray'da dünkü görüşmede yönetim kurulundaki iki boş koltuk için yedek üyelerden iki ismin getirilmesine karar verildi. Bu görevlere Bora Bahçetepe ve Ozan Bingöl'ün getirilmesi bekleniyor. İkinci başkanlık koltuğu için ise Mehmet Cibara'nın ismi ön plana çıkıyor.

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