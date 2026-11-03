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Galatasaray'da Okan Buruk: Top bize geçtiğinde...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 20:14
Galatasaray'da Okan Buruk: Top bize geçtiğinde...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN O SÖZLERİ:

Stuttgart bugün 3'lü oynuyor. Ofansif ve üretken bir takım. Ancak diğer tarafta pozisyon veren de bir takım. Son maçtaki kadroya yakın bir kadroyla çıkıyorlar. Sadece tek değişiklik yaptılar. Baskıları doğru yapmalıyız. Top bize geçtiğinde ise çabuk düşünmeliyiz. Bugün oyunun devamında kullanacağımız oyuncular da çok önemli. Bunun planlarını hazırladık. Karşımızda merkezi çok etkili kullanan bir takım var. Kanat bekleri de çok hücumcu. Planlarımızı ve analizlerimizi hazırladık.

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