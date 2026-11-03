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Anasayfa Galatasaray Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacak Galatasaray'ın puan hesapları merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa 6 puana ulaşacak, beraberlikte 4 puana yükselecek, mağlubiyette ise 3 puanda kalacak. Peki, GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? GS Stuttgart maçını kaybederse elenir mi? İşte cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 09:36
Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

GALATASARAY STUTTGART MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya'nın Stuttgart ekibini konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, alınacak sonucun puan tablosuna nasıl yansıyacağını araştırıyor.

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Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Galatasaray, ilk üç haftada Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşarken Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle 3 puan topladı. Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 23. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında kazanması halinde puanını 6'ya çıkaracak.

Galibiyet, Galatasaray'ın 9-24. sıra arasındaki play-off hattındaki konumunu güçlendirmesi ve ilk 8 yarışına yaklaşması açısından önem taşıyacak. Ancak alınacak üç puan, doğrudan son 16 turuna katılım anlamına gelmeyecek.

Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

GALATASARAY STUTTGART'A YENİLİRSE NE OLUR?

Sarı-kırmızılı ekibin Stuttgart karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde puanı 3'te kalacak. Galatasaray, lig aşamasındaki dördüncü maçını da kaybetmiş olacak ve kalan karşılaşmalarda puan toplama baskısı artacak.

Bu sonuçla birlikte temsilcimizin ilk 8 hedefi zorlaşırken, 9-24. sıralar arasında yer alarak play-off oynama mücadelesi de daha kritik hale gelecek. Ancak mağlubiyet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi anlamına gelmeyecek. Sarı-kırmızılıların lig aşamasında oynayacağı dört maç daha bulunuyor.

Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

GALATASARAY STUTTGART İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadelenin beraberlikle tamamlanması halinde iki takım da hanesine birer puan yazdıracak. Böylece sarı-kırmızılıların puanı 4'e yükselecek.

Bir puan, Galatasaray'ın puan tablosundaki mücadelesini sürdürmesini sağlayacak. Ancak temsilcimiz, özellikle ilk 8 hedefi doğrultusunda istediği üç puanı alamamış olacak. Beraberlik durumunda da son sıralama, diğer maçların sonuçlarına ve takımların puanlarına göre şekillenecek.

Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM TUR ATLAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Takımlar lig aşamasında toplam 8 maç oynuyor.

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9-24. sıradaki takımlar son 16'ya kalabilmek için play-off oynuyor.

25-36. sıradaki takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor.

Bu nedenle Galatasaray için Stuttgart karşılaşmasında alınacak sonuç önemli olsa da tur ihtimalleri yalnızca bu maçla kesinleşmeyecek. Sarı-kırmızılıların kalan maçlarda toplayacağı puanlar ve diğer takımların sonuçları da sıralamayı belirleyecek.

Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Stuttgart mücadelesinin ardından Galatasaray lig aşamasında dört karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin kalan fikstürü şöyle:

  • Galatasaray-Aston Villa

  • AEK-Galatasaray

  • Galatasaray-Feyenoord

  • PSG-Galatasaray

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