GALATASARAY STUTTGART MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Galatasaray, ilk üç haftada Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşarken Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle 3 puan topladı. Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 23. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Stuttgart karşısında kazanması halinde puanını 6'ya çıkaracak. Galibiyet, Galatasaray'ın 9-24. sıra arasındaki play-off hattındaki konumunu güçlendirmesi ve ilk 8 yarışına yaklaşması açısından önem taşıyacak. Ancak alınacak üç puan, doğrudan son 16 turuna katılım anlamına gelmeyecek.