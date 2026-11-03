Galatasaray Stuttgart'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacak Galatasaray'ın puan hesapları merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa 6 puana ulaşacak, beraberlikte 4 puana yükselecek, mağlubiyette ise 3 puanda kalacak. Peki, GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? GS Stuttgart maçını kaybederse elenir mi? İşte cevabı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 09:36
GALATASARAY STUTTGART İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadelenin beraberlikle tamamlanması halinde iki takım da hanesine birer puan yazdıracak. Böylece sarı-kırmızılıların puanı 4'e yükselecek.
Bir puan, Galatasaray'ın puan tablosundaki mücadelesini sürdürmesini sağlayacak. Ancak temsilcimiz, özellikle ilk 8 hedefi doğrultusunda istediği üç puanı alamamış olacak. Beraberlik durumunda da son sıralama, diğer maçların sonuçlarına ve takımların puanlarına göre şekillenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM TUR ATLAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Takımlar lig aşamasında toplam 8 maç oynuyor.
İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
9-24. sıradaki takımlar son 16'ya kalabilmek için play-off oynuyor.
25-36. sıradaki takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor.
Bu nedenle Galatasaray için Stuttgart karşılaşmasında alınacak sonuç önemli olsa da tur ihtimalleri yalnızca bu maçla kesinleşmeyecek. Sarı-kırmızılıların kalan maçlarda toplayacağı puanlar ve diğer takımların sonuçları da sıralamayı belirleyecek.
GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Stuttgart mücadelesinin ardından Galatasaray lig aşamasında dört karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin kalan fikstürü şöyle:
Galatasaray-Aston Villa
AEK-Galatasaray
Galatasaray-Feyenoord
PSG-Galatasaray
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