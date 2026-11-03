Galatasaray-Stuttgart maçında ortalık karıştı!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray-Stuttgart mücadelesinde, maçın 37. dakikasında dakikalar ilerledikçe artan tansiyon doruk noktasına ulaştı. Barış Alper Yılmaz ile Chris Führich arasında yaşanan kıyasıya ikili mücadelenin ardından ortalık bir anda gerildi.

Bu pozisyonun devamında Stuttgart forması giyen Deniz Undav'ın Barış Alper'i itmesiyle birlikte saha kenarı adeta karıştı ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Yaşanan bu gerilim dolu anların ardından maçın hakemi Chris Kavanagh, tarafları sakinleştirmek adına Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'ı sarı kartla cezalandırdı.

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