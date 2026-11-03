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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak Galatasaray, Stuttgart karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte GS maçının yayın bilgileri, canlı skor takibi ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 14:50
Galatasaray Stuttgart maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Stuttgart maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa sahnesinde önemli bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında sahasında galibiyet ararken taraftarı da kritik mücadelede takımının yanında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Cimbom'un karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Galatasaray Stuttgart maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte TRT 1 canlı yayın bilgisi ve karşılaşmanın canlı skor takibine ilişkin ayrıntılar...

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Stuttgart muhtemel 11: Dennis Seimen, Jamie Leweling, Yannik Jaquez, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt, Atakan Karazor, Grischa Prömel, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Chris Führich, Ermedin Demirovic.

GALATASARAY'DA EKSİK FUTBOLCU VAR MI?

Galatasaray Stuttgart karşılaşmasına sakat veya cezalı oyuncusu olmadan çıkacak.

STUTTGART'TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Alman temsilcisinde ise karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan futbolcular gündemde. Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman'ın Galatasaray maçında forma giymesinin beklenmediği bildirildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart karşısında da kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

Stuttgart ise organizasyondaki ilk iki maçında Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı 3-0 mağlup etti. Alman ekibi, son karşılaşmasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve ilk üç haftayı 7 puanla tamamladı.

GS Stuttgart maçını kazanırsa ne olur? Devamını Oku BUNU DA OKU

GALATASARAY SON 4 MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, yakaladığı çıkışı Avrupa'da da sürdürmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI CANLI TAKİP ET

Galatasaray maç günü paylaşımı

Stuttgart maç günü paylaşımı

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