Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi
Dev maça saatler kala Stuttgart'ın sosyal medyadaki paylaşımı ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların sert tepkisi sonrasında gönderileri silen Almanlar özür dilerken, Galatasaray'dan da hızlı ve centilmence bir yanıt gecikmedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 09:27
Alman ekibinin resmi hesaplarından paylaşılan içeriklerin, İstanbul'daki cehennem atmosferi ve stadyum yapısıyla ilgili olması tribünlerin tepkisini tetikledi.
Stuttgart kulübü, RAMS Park Stadyumu'nda bulunan hoparlör sistemini odak noktasına alan fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı.
Söz konusu görsellerin "küçük bir şaka" notuyla ve alaycı ifadelerle servis edilmesi, kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alarak büyük bir infiale yol açtı.
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Galatasaraylı taraftarlar, stadyumun akustiğini ve dünyaca ünlü atmosferini hedef alan bu paylaşımlara karşı sert eleştirilerde bulundu.
Tepkilerin çığ gibi büyümesi ve binlerce taraftarın ortak tepki göstermesi üzerine Alman kulübü cephesinde panik havası esmeye başladı.
Yükselen tansiyonu ve taraftar öfkesini dindirmek isteyen Stuttgart yönetimi, ilk olarak tepki çeken söz konusu paylaşımları apar topar sildi.
Paylaşımların kaldırılması krizin son bulmasına yetmezken, Alman kulübü kurmayları hatanın farkına vararak resmi bir özür metni hazırlamak zorunda kaldı.
Stuttgart'ın resmi hesaplarından bu kez Türkçe olarak yayımlanan açıklamada, "Sevgili Gala camiası, stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu" denildi.
Açıklamanın devamında ise, "Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız" ifadelerine yer verildi.
Alman ekibi özür metnini, "Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle" sözleriyle tamamladı.
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Stuttgart'ın bu pişmanlık içeren ve Türkçe yapılan özür açıklamasına, sarı-kırmızılı cepheden yanıt gecikmedi.
Galatasaray kulübü Almanca olarak yaptığı centilmen yanıtta, "Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç olacak!" diyerek dostane bir duruş sergiledi.
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