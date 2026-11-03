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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Dev maça saatler kala Stuttgart'ın sosyal medyadaki paylaşımı ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların sert tepkisi sonrasında gönderileri silen Almanlar özür dilerken, Galatasaray'dan da hızlı ve centilmence bir yanıt gecikmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 09:27
Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray ile Alman temsilcisi Stuttgart arasında oynanacak dev randevu öncesi saha dışında hareketli saatler yaşandı.

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Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Avrupa kupalarında üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta taraftarının önünde ter dökmeye hazırlanırken, karşılaşma öncesinde yaşanan beklenmedik bir olay gündeme damgasını vurdu.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Mücadele öncesinde rakip takımın sosyal medya mecralarında yaptığı bazı paylaşımlar, kısa süre içinde Türk futbol kamuoyunun ve sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Alman ekibinin resmi hesaplarından paylaşılan içeriklerin, İstanbul'daki cehennem atmosferi ve stadyum yapısıyla ilgili olması tribünlerin tepkisini tetikledi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Stuttgart kulübü, RAMS Park Stadyumu'nda bulunan hoparlör sistemini odak noktasına alan fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Söz konusu görsellerin "küçük bir şaka" notuyla ve alaycı ifadelerle servis edilmesi, kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim alarak büyük bir infiale yol açtı.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

İŞTE O PAYLAŞIM

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Galatasaraylı taraftarlar, stadyumun akustiğini ve dünyaca ünlü atmosferini hedef alan bu paylaşımlara karşı sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Tepkilerin çığ gibi büyümesi ve binlerce taraftarın ortak tepki göstermesi üzerine Alman kulübü cephesinde panik havası esmeye başladı.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Yükselen tansiyonu ve taraftar öfkesini dindirmek isteyen Stuttgart yönetimi, ilk olarak tepki çeken söz konusu paylaşımları apar topar sildi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Paylaşımların kaldırılması krizin son bulmasına yetmezken, Alman kulübü kurmayları hatanın farkına vararak resmi bir özür metni hazırlamak zorunda kaldı.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Stuttgart'ın resmi hesaplarından bu kez Türkçe olarak yayımlanan açıklamada, "Sevgili Gala camiası, stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu" denildi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Açıklamanın devamında ise, "Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Alman ekibi özür metnini, "Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle" sözleriyle tamamladı.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

İŞTE O PAYLAŞIM

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Stuttgart'ın bu pişmanlık içeren ve Türkçe yapılan özür açıklamasına, sarı-kırmızılı cepheden yanıt gecikmedi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

Galatasaray kulübü Almanca olarak yaptığı centilmen yanıtta, "Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç olacak!" diyerek dostane bir duruş sergiledi.

Galatasaray - Stuttgart maçı öncesi sosyal medya krizi! Paylaşım silindi, peşinden özür geldi

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